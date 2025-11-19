В Татарстане зафиксировали один из самых низких уровней смертности в России

Республика Татарстан вошла в число 15 регионов России с самой низкой смертностью населения. Эти данные привел заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов на конгрессе, посвященном демографическому развитию Казани и Татарстана.

По его словам, республика сохраняет лучший показатель среди всех регионов Приволжского федерального округа. Также стало известно о значительном снижении младенческой смертности — за первые пять месяцев этого года этот показатель упал на треть (33,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фатихов подчеркнул, что улучшение демографической ситуации — одна из главных целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».