В Татарстане зафиксировали один из самых низких уровней смертности в России

19 ноября 2025  13:45
Владислав Косолапкин

Республика Татарстан вошла в число 15 регионов России с самой низкой смертностью населения. Эти данные привел заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов на конгрессе, посвященном демографическому развитию Казани и Татарстана.

По его словам, республика сохраняет лучший показатель среди всех регионов Приволжского федерального округа. Также стало известно о значительном снижении младенческой смертности — за первые пять месяцев этого года этот показатель упал на треть (33,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фатихов подчеркнул, что улучшение демографической ситуации — одна из главных целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

