В Татарстане зарегистрированы почти 220 тысяч волонтеров на платформе «Добро.рф»

Татарстан демонстрирует активное развитие волонтерского движения — на федеральной платформе «Добро.рф» зарегистрированы 219 241 доброволец из республики. В регионе работают более 5 тысяч волонтерских организаций, которые участвуют в 18 различных направлениях деятельности.

Инфраструктура поддержки добровольцев включает 33 «Добро.Центра» и муниципальные волонтерские центры во всех 45 районах Татарстана. Для волонтеров предусмотрено 1650 системных мер поддержки от органов власти и некоммерческих организаций.

Как отметил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин, ежедневно сотни тысяч волонтеров трудятся на благо людей, и главная задача — сделать этот путь доступным и привлекательным для новых участников.

Волонтеры Татарстана активно участвуют в гуманитарных миссиях — с июля по ноябрь было доставлено около 205 кг гуманитарных грузов. Также в республике успешно работает первый в России профильный лагерь для добровольцев «Добрый», где уже прошли 59 мероприятий с участием почти 4 тысяч человек.