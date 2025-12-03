В Татарстане зарплаты воспитателей выросли на 29% за год

За одиннадцать месяцев текущего года медианная заработная плата воспитателей и нянь в Татарстане достигла 39,3 тысячи рублей. Как сообщила менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова «Татар-информу», доход специалистов этой сферы за год увеличился на 29%.

Примечательно, что большинство работодателей не выдвигают строгих требований к опыту работы для кандидатов на эти позиции. Однако при отборе особое внимание уделяется практическим навыкам: умению взаимодействовать с детьми, знанию основ детской психологии и способности применять творческий подход в работе.

Для сравнения, представители других социально значимых профессий также демонстрируют рост доходов. Зарплата дворников в республике достигла 40 тысяч рублей (рост на 27% за год), а уборщиков — 41,7 тысячи рублей (рост на 26%). При найме на эти должности работодатели в первую очередь оценивают личные качества соискателей: ответственность, пунктуальность и аккуратность.

Данные тенденции отражают общее повышение уровня оплаты труда в социальной сфере и сфере обслуживания Татарстана. При этом каждая категория профессий имеет свою специфику требований: для педагогических позиций важны профессиональные компетенции, а для технического персонала — личностные характеристики.