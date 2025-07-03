В татарстанских электричках тестируют новую систему «умной» оплаты

Пригородная пассажирская компания «Содружество» продолжает развивать цифровые сервисы продажи билетов. С 2018 года все больше пассажиров переходят на электронные проездные документы. Только за первые пять месяцев 2025 года было куплено 230 тысяч таких билетов — на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сейчас доля электронных билетов в общем объеме продаж компании составляет около 13%. Компания вводит новые сервисы. Например, в июле на маршруте Казань-Аэропорт-Казань действует скидка 30% при покупке билета через приложение «ПроТранспорт+». Благодаря этому полный маршрут обойдется в 53 рубля вместо 76, а поездка до промежуточных станций — в 31 рубль вместо 44.

Особенность приложения - возможность оплаты по геолокации (технология open loop). Татарстан стал первым регионом России, где внедрили такую систему. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать «ПроТранспорт+», зарегистрироваться по номеру телефона, привязать банковскую карту и разрешить приложению доступ к Bluetooth.

Приложение автоматически определяет местоположение пассажира с помощью BLE-маяков на станциях. После подтверждения поездки на экране появляется QR-код для прохода через турникет. По прибытии нужно завершить поездку в приложении и получить цифровой билет со штрих-кодом.

Пока система «умной оплаты» работает на маршруте Казань – Аэропорт – Казань, но ее успешное внедрение показывает, что в будущем технология может распространиться и на другие направления.

