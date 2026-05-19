В трех районах Казани из-за аварии отключили свет

news_top_970_100
Город
19 мая 2026  17:05
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Света лишились жители Вахитовского, Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. Как сообщили журналисту «Казанских ведомостей» в Сетевой компании, в Вахитовском районе без электроэнергии остались дома на улицах Щапова, Волкова, Лестгафта, Бутлерова; в Ново-Савиновском — на Адоратского, Чуйкова, Гаврилова, Лаврентьева; в Авиастроительном — на Обнорского, Шатурской, Беломорской, Малой, Большой Армавирской, Кубанской, Максимова, Ульяны Громовой, Кутузова и Айдарова.

По словам очевидцев в соцсетях, в Ново-Савиновском районе из-за отключения временно закрылись некоторые магазины, включая ТЦ XL. Оперативный персонал уже приступил к восстановлению электроснабжения.

news_right_column_240_400
Новости
Казань накрыла супержара: приближаемся к рекордам
Казань накрыла супержара: приближаемся к рекордам
В РТ усилили авиапатрулирование лесов из-за аномальной жары
Плов, караоке и подписка: как в Казани прошла «СМИшная улица»
Плов, караоке и подписка: как в Казани прошла «СМИшная улица»
Корреспондент «Казанских ведомостей» стала «Журналистом года» в Татарстане
В трех районах Казани из-за аварии отключили свет
Жители РТ могут дистанционно заключить договоры на газовое обслуживание
Мужчина, допустивший нападение бультерьера на ребенка в Нижнекамске, заключен под стражу
В казанском кинотеатре «Мир» покажут мини-сериал «Алтын хәрефләр» о зарождении татарского театра