Жители РТ могут дистанционно заключить договоры на газовое обслуживание

«Газпром трансгаз Казань» с 1 марта 2026 года запустил сервис для удаленного оформления договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа. Услуга доступна через портал Единого оператора газификации.

Пользователю достаточно загрузить документы онлайн, выбрать электронную форму подписания и отслеживать статус заявки в личном кабинете. Специалисты компании подготовят договоры в цифровом виде и разместят их на портале. Подписание происходит через ЕСИА с использованием учетной записи «Госуслуг».