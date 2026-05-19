Жители РТ могут дистанционно заключить договоры на газовое обслуживание

news_top_970_100
Республика
19 мая 2026  16:33

«Газпром трансгаз Казань» с 1 марта 2026 года запустил сервис для удаленного оформления договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа. Услуга доступна через портал Единого оператора газификации.

Пользователю достаточно загрузить документы онлайн, выбрать электронную форму подписания и отслеживать статус заявки в личном кабинете. Специалисты компании подготовят договоры в цифровом виде и разместят их на портале. Подписание происходит через ЕСИА с использованием учетной записи «Госуслуг».

news_right_column_240_400
Новости
Жители РТ могут дистанционно заключить договоры на газовое обслуживание
Мужчина, допустивший нападение бультерьера на ребенка в Нижнекамске, заключен под стражу
В казанском кинотеатре «Мир» покажут мини-сериал «Алтын хәрефләр» о зарождении татарского театра
Константин Хабенский представит в Казани два спектакля МХТ им. Чехова
В РТ более 355 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства в 2027 году
Казанские школьники-олимпиадники получат премии от мэра до 40 тысяч рублей
Гипотиреоз и гипертиреоз: когда бежать к врачу и что болит при сбое щитовидки
Гипотиреоз и гипертиреоз: когда бежать к врачу и что болит при сбое щитовидки
Прием заявок на субсидии для автотуризма в Татарстане завершится 22 мая