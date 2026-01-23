В УФНС Татарстана напомнили о сроках сдачи декларации о доходах

news_top_970_100
Республика
23 января 2026  16:16

В республике начался период декларирования доходов, полученных в 2025 году. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля 2026 года.

Сообщать в инспекцию о доходах обязаны граждане, которые:

  • Продали имущество (например, квартиру или автомобиль), владея им менее установленного минимального срока.
  • Сдавали собственность в аренду, реализовали ценные бумаги или получили доход от источников за рубежом.
  • Получили в дар недвижимость, автотранспорт или доли в компаниях от лиц, не являющихся близкими родственниками.
  • Выиграли деньги в лотереях и азартных играх.

Также отчётность обязаны предоставить частнопрактикующие нотариусы, адвокаты и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения.

Уплатить рассчитанный налог необходимо не позднее 15 июля 2026 года. Для подачи декларации удобнее всего использовать «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС — многие данные в нём заполняются автоматически, что снижает риск ошибок. Исключение составляют декларации, которые подаются только для получения налогового вычета: их можно направить в течение всего года.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года
Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года
Сын Анвара Гатиятулина вернулся в систему «Ак Барса»
В УФНС Татарстана напомнили о сроках сдачи декларации о доходах
В Казани ограничили движение по участку улицы Вишневского из-за аварии на тепловых сетях
Призывники Татарстана могут выбрать контрактную службу в войсках БПЛА вместо срочной
В Татарстане утвердили даты празднования Сабантуя и Каравона в 2026 году
Казань привлекает десятки тысяч студентов из России и зарубежья
В Татарстане власти и жители решают проблемы вместе