В УФНС Татарстана напомнили о сроках сдачи декларации о доходах

В республике начался период декларирования доходов, полученных в 2025 году. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо до 30 апреля 2026 года.

Сообщать в инспекцию о доходах обязаны граждане, которые:

Продали имущество (например, квартиру или автомобиль), владея им менее установленного минимального срока.

Сдавали собственность в аренду, реализовали ценные бумаги или получили доход от источников за рубежом.

Получили в дар недвижимость, автотранспорт или доли в компаниях от лиц, не являющихся близкими родственниками.

Выиграли деньги в лотереях и азартных играх.

Также отчётность обязаны предоставить частнопрактикующие нотариусы, адвокаты и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения.

Уплатить рассчитанный налог необходимо не позднее 15 июля 2026 года. Для подачи декларации удобнее всего использовать «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС — многие данные в нём заполняются автоматически, что снижает риск ошибок. Исключение составляют декларации, которые подаются только для получения налогового вычета: их можно направить в течение всего года.