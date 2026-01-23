«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Лямкиным

Фото: ak-bars.ru

Защитник Никита Лямкин продолжит выступать за «Ак Барс» до окончания сезона 2028/29, сообщает пресс-служба казанского клуба. Воспитанник новокузнецкого «Металлурга» присоединился к «Ак Барсу» перед сезоном 2017/28. За девять сезонов Лямкин отыграл 503 матча и набрал 141 (22+109) очко. С казанским клубом защитник выиграл Кубок Гагарина (2018), дважды становился серебряным и один раз бронзовым призёром чемпионатов страны. В сезоне 2025/26 Лямкин выводит команду на лёд в качестве альтернативного капитана.