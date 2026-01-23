В Казани ограничили движение по участку улицы Вишневского из-за аварии на тепловых сетях

Город
23 января 2026  16:11

Фото: телеграм-канал ГАИ Казани

Как сообщает телеграм-канал ГАИ Казани, в результате аварии на объекте тепловых сетей, перекрыто движение по улице Вишневского со стороны улицы Калинина, поворот на улицу Тихомирова.

Кроме того, перекрыт участок Назарбаева в направлении Вишневского со стороны улицы Салимжанова. А так де движение по улице Вишневского в направлении улицы Назарбаева со стороны улицы Калинина.

В настоящее время на данном участке движение сильно затруднено.

Скриншот Яндекс Карты.

Водителей призывают следить за временными знаками и заранее планировать свой маршрут.

Новости
