Сын Анвара Гатиятулина вернулся в систему «Ак Барса»

«Ак Барс» объявил об обмене с «Нефтяником» – казанский клуб отдал вратаря Семёна Протонина, а получил взамен голкипера Ивана Кузнецова и нападающего Артемия Гатиятулина. Кузнецов в сезоне 2025/26 выступал за фарм-клуб «Нефтяника» в МХЛ. В восьми играх вратарь пропустил 33 шайбы, отразив 83,2% бросков при коэффициенте надёжности 6.90.

Артемий Гатиятулин начинал сезон в составе «Ирбиса», однако в ноябре перешёл в систему «Нефтяника». В 16 матчах чемпионата МХЛ форвард набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-10».