В Вахитовском и Приволжском районах поступило 51 обращение от жителей в связи с паводком

Ещё с августа 2025 года в жилых массивах Борисково, Кукушкино, Первомайский и Салмачи расчистили более 9,2 тысячи квадратных метров территории вдоль канав, а также русло реки Нокса. Рабочие вырубали поросль и кустарники, убирали ил и мусор, чтобы восстановить водопропускную способность.

На деловом понедельнике в Исполкоме Казани глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов сообщил, что ситуацию с паводком удалось удержать под контролем.

В конце февраля 2026 года начали вывозить снег с территорий, которые могут затопить. Работы выполнили на всех 35 участках. Очистили все запланированные лотки и канавы (19 объектов) и все 24 оголовка труб. Ливнеприёмники на центральных улицах районов полностью открыты и работают в постоянном режиме.

С 10 марта в администрации работает круглосуточная горячая линия. Жители могут сообщать о скоплениях талых вод и подтоплениях. За этот период поступил 51 звонок. Все заявки, по словам Салихова, немедленно передают в работу и контролируют до полного выполнения.

Пять участков традиционно требуют повышенного внимания: улица Камышлы и Гостеприимный проезд в Салмачах, улица Красноуральская в Первомайском, Садовая в Петровском и улица Листопадная в жилом массиве Плодопитомник.

В прошлом году на улице Камышлы и Гостеприимном проезде построили ливневую канализацию, которая уже показала свою эффективность. Улучшилась ситуация и в Первомайском: там отремонтировали дорогу и устроили водоотводные лотки.

Для откачки талых вод на проблемных точках заключили контракт с МУП «Горводзеленхоз». С 16 марта плановую откачку проводят регулярно.

В зону возможного подтопления попадают 20 адресов многоквартирных домов. Управляющие компании организовали 15 бригад (61 человек), подготовили 36 водооткачивающих средств, более 500 метров рукавов и шлангов, 850 мешков с песком и 163 деревянных трапа.

На двух участках — по улице Даурской, 10, и Авангардной, 147Б — установили трапы и организовали откачку воды по мере необходимости.

«Значимых подтоплений в этом году не зафиксировано. Ситуация как в посёлках, так и на территории многоквартирных домов оценивается как стабильная», — доложил Салихов.