В военкомате Татарстана разоблачили фейки о Войсках беспилотных систем

В последнее время в интернете стали появляться слухи о том, что контракт с Войсками беспилотных систем (ВБС) — это просто очередная «бумажка», которая ничем не отличается от обычной. Якобы военнослужащего всё равно отправят в штурмовики, а контракт автоматически продлят, когда захотят.

Офицер пункта отбора на контрактную службу в Казани Егор Горячев объяснил, почему это неправда.

«На самом деле это фейк. В спецконтракте чётко прописано: человека не переведут в другой род войск. Он будет служить именно той специальности, которой его обучат. И контракт не продлевается сам собой — как только срок заканчивается, человека увольняют», — рассказал Горячев.

Чем занимаются новые войска

Войска беспилотных систем — это подразделения, которые управляют дронами самого разного назначения: от знаменитых «Гераней» до гусеничных «Странников» и безэкипажных катеров. Проще говоря, бойцы этих войск управляют всем, что движется без человека: летает, плывёт или едет по земле.

Обучение длится минимум два месяца и проходит в соседних с Татарстаном регионах. Кстати, любителям компьютерных игр здесь будет чуть легче — у них уже развита моторика рук и привычка к интерфейсу, что ускоряет подготовку.

Условия контракта и выплаты

С 1 января в Татарстане увеличили выплаты тем, кто заключает контракт с Минобороны. Сейчас это 2,9 млн рублей — одна из самых высоких сумм в стране и самая большая в Приволжском федеральном округе.

Минимальный срок службы по контракту — один год. И никаких автоматических продлений, подчёркивают в военкомате.

Для желающих попасть именно в Войска беспилотных систем заработала отдельная горячая линия. Нужно позвонить по номеру 117, нажать цифру 4, и если кандидат подходит по параметрам, его данные передадут специалисту.

Поддержка бойцов и их семей

В Татарстане действует больше трёх тысяч муниципальных актов, которые помогают участникам СВО и их семьям. Подробнее о льготах, выплатах и премиях можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru.

Лично обратиться можно в Пункт отбора по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Телефон: (843) 221-44-52. Для жителей других регионов работает круглосуточный номер 8-800-222-59-00.