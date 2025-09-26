В жилом массиве «Брайт Парк» в Казани появятся шесть новых улиц

В Приволжском районе Казани утверждены наименования шести новых улиц, которые будут расположены в строящемся жилом массиве «Брайт Парк». Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Новые улицы получат следующие названия: Панорамная, Иркэ, Муллык, Урнэк, Мирная и Становления. Наименования продублированы на татарском языке в соответствии с законодательством Республики Татарстан.

Ранее в Кировском районе Казани также были утверждены названия двух новых улиц, которые будут носить имена члена Союза писателей СССР и члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.