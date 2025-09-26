В жилом массиве «Брайт Парк» в Казани появятся шесть новых улиц

news_top_970_100
Город
26 сентября 2025  14:17

В Приволжском районе Казани утверждены наименования шести новых улиц, которые будут расположены в строящемся жилом массиве «Брайт Парк». Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

Новые улицы получат следующие названия: Панорамная, Иркэ, Муллык, Урнэк, Мирная и Становления. Наименования продублированы на татарском языке в соответствии с законодательством Республики Татарстан.

Ранее в Кировском районе Казани также были утверждены названия двух новых улиц, которые будут носить имена члена Союза писателей СССР и члена Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 

news_right_column_240_400
Новости
Подведены итоги прошедшей летней оздоровительной кампании в РТ для детей
Заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 23% за неделю
В жилом массиве «Брайт Парк» в Казани появятся шесть новых улиц
«Ночной велофест»: 27 сентября тысячи велосипедистов проедут по улицам Казани
Реставрация здания Минобрнауки РТ на улице Дзержинского близится к завершению
Мурал «Ждёт» из РТ признан лучшей работой на фестивале уличного искусства в ПФО
В Татарстане уничтожили более двух тонн дикорастущей конопли
Стипендии для студентов в Татарстане будут поэтапно увеличены с 2026 года