Верховный суд разрешил выписывать несколько штрафов с камер на одном участке дороги

Верховный суд России принял важное решение, подтвердив законность ситуации, когда водитель получает несколько штрафов с разных камер фиксации на одном участке дороги. Поводом для разбирательства стала жалоба транспортной компании из Воронежа, которая получила два штрафа за превышение скорости с интервалом всего 22 секунды.
Судебная коллегия пояснила, что в подобных случаях формируются два самостоятельных правонарушения, даже если они совершены с небольшим промежутком времени. Транспортная компания пыталась оспорить штрафы, ссылаясь на запрет повторного наказания за одно и то же нарушение, но все суды, включая Верховный, отклонили эту жалобу.
«Каждое зафиксированное нарушение считается отдельным случаем, если камеры установлены в разных местах», — пояснили в суде.
Действующие нормативы разрешают установку камер:
Не чаще чем через каждый километр в городе
Не чаще чем через 5 километров за городом
Без ограничений на аварийно-опасных участках, перекрестках и развязках
Решение Верховного суда окончательно разъясняет этот вопрос для всех регионов России.