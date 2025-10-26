Верховный суд разрешил выписывать несколько штрафов с камер на одном участке дороги

Верховный суд России принял важное решение, подтвердив законность ситуации, когда водитель получает несколько штрафов с разных камер фиксации на одном участке дороги. Поводом для разбирательства стала жалоба транспортной компании из Воронежа, которая получила два штрафа за превышение скорости с интервалом всего 22 секунды.

Судебная коллегия пояснила, что в подобных случаях формируются два самостоятельных правонарушения, даже если они совершены с небольшим промежутком времени. Транспортная компания пыталась оспорить штрафы, ссылаясь на запрет повторного наказания за одно и то же нарушение, но все суды, включая Верховный, отклонили эту жалобу.

«Каждое зафиксированное нарушение считается отдельным случаем, если камеры установлены в разных местах», — пояснили в суде.

Действующие нормативы разрешают установку камер:

Не чаще чем через каждый километр в городе

Не чаще чем через 5 километров за городом

Без ограничений на аварийно-опасных участках, перекрестках и развязках

Решение Верховного суда окончательно разъясняет этот вопрос для всех регионов России.