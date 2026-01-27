Ветеран СВО Анвар Мухаметзянов: «Спорт для нас - это акт сопротивления и вызов самому себе»

На коллегии Минспорта РТ с пронзительной и сильной речью выступил ветеран Специальной военной операции, председатель комиссии Общественной палаты РТ Анвар Мухаметзянов. Он рассказал, как спорт помог ему и может помочь другим ветеранам вернуться к жизни.

Вернувшись из зоны боевых действий, многие бойцы, по словам Анвара, остаются наедине с травмами, болью и чувством ненужности.

«Моим главным спасителем, моим спасательным кругом стал спорт», — признался он.

Он начал с гребли, где борьба с водой стала борьбой с самим собой. Потом были стрельба, кроссы и многое другое.

«Это такое ощущение свободы… И это, я считаю, тоже моя такая маленькая победа над собой», — поделился ветеран.

Спорт, по его словам, сделал гораздо больше, чем просто улучшил физическую форму.

«Он вернул мне личность, уверенность в себе… Он выковал из сломленного бойца бойца с железным внутренним стержнем. Он дал мне упорство жить наперекор, жить ярко, дерзко, побеждая».

Особую благодарность он выразил руководству республики за Кубок Раиса по спорту среди ветеранов СВО.

«Мы снова почувствовали себя командой, сильными, нужными, где мы увидели, что государство с нами».

Мухаметзянов отметил, что в республике уже много делается: в адаптивной спортивной школе занимаются более 500 человек, включая 29 ветеранов. Однако он указал и на проблему: школа ориентирована на подготовку будущих паралимпийцев с конкретными диагнозами, а многим ветеранам с травмами «общего профиля» двери в спорт зачастую закрыты.

Поэтому от имени своих товарищей он выдвинул два ключевых предложения. Первое — это создание Центра адаптивных видов спорта, который должен стать флагманским объектом. Такой центр, оснащенный универсальными залами, бассейном, площадкой для баскетбола и хоккея, мощной медицинской службой, мог бы стать местом, где бок о бок будут заниматься ветераны, люди с инвалидностью и члены их семей, для которых реабилитация также очень важна.

Второе предложение — реализация проекта тактического многофункционального комплекса, вдохновленного популярными командными играми, например, Counter-Strike. Идея состоит в том, чтобы перенести виртуальную командную динамику в реальность, создав увлекательную и безопасную среду. Это позволило бы молодежи больше общаться и взаимодействовать с ветеранами, а самим ветеранам — преодолевать психологические барьеры в новой для себя обстановке. Данный проект уже получил одобрение и поддержку ряда спортивных федераций республики.

В заключение Анвар Мухаметзянов подытожил:

«Для человека, прошедшего войну, спорт — это не хобби. Это акт сопротивления. Каждый мой заплыв — это вызов. Каждая моя мишень — это победа».