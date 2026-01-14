Ветераны баскетбола Поволжья вновь встретились в Казани

Фото предоставлено организаторами соревнований

Каждая из двух команд-участниц была условно разделена на два состава - с учетом возраста игроков. При этом диапазон спортивного долголетия выглядел весьма внушительным и в какой-то степени даже впечатляющим. Самый молодой игрок оказался у гостей - Михаил Труханов (45 лет). Самые возрастные - нижегородец Сергей Сватов (77 лет) и казанец Ринад Гимадеев (80 лет). Можно отметить и такой интересный факт: в этом турнире за казанскую команду выступал именитый спортсмен - заслуженный мастер спорта, экс-капитан БК УНИКС Петр Самойленко.

По предложению гостей было решено провести не традиционные четыре тайма, а на один больше. В первом поединке вначале игра шла на равных, но вскоре хозяева вырвались вперед в результате четырех подряд точных трехочковых бросков Александра Трубача, и преимущество казанцев стало двузначным.

Однако гости сдаваться не собирались. Они сделали мощный рывок усилиями своего лучшего снайпера команды и всего турнира в целом. Нижегородец Дмитрий Майоров набрал подряд 13 очков, и по окончании четвертого тайма разница в счете сократилась сразу в два раза. В дополнительном пятом тайме опять доминировали казанские спортсмены. В итоге первая игра завершилась в их пользу со счетом 88:75.

Во втором поединке на следующий день хозяева площадки, с учетом хода предыдущих событий, уже с первых минут не упускали инициативу из своих рук. Сразу вышли в лидеры и с каждым таймом увеличивали свое преимущество, что и отразилось на итоговом табло - 68:45. А лучшим бомбардиром стал Андрей Трушкин.

Капитан гостей Михаил Бабичев поблагодарил за отличную организацию турнира и особо отметил, что ветераны с берегов Волги встречаются на спортивных площадках уже без малого тридцать лет и при этом всегда эти встречи проходят в теплой дружеской обстановке.

Михаил Диульский,

участник соревнований