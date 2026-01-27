Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева поблагодарила спортивное сообщество республики

На коллегии Министерства спорта РТ с итоговым докладом выступил министр Владимир Леонов, а вице-премьер республики Лейла Фазлеева дала оценку работе ведомства и определила приоритеты на будущее.

В своем обращении Лейла Фазлеева выразила благодарность ветеранам отрасли, чей опыт и заложенные традиции стали основой нынешних высоких результатов Татарстана. Отдельно она подчеркнула важность всесторонней поддержки участников специальной военной операции, их семей и работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Вице-премьер отметила масштабное развитие спортивной инфраструктуры в 2025 году, но обратила особое внимание на сохранность и грамотную эксплуатацию уже построенных объектов.

«Здесь очень многое зависит от организационных умений и навыков, которые демонстрируют в муниципальном районе органы власти», — заявила Фазлеева, поручив четко расставить приоритеты в программах капитального ремонта на ближайшие годы.

Ключевой задачей на 2026 год Фазлеева назвала максимальный охват спортом школьников, студентов колледжей и вузов. Она привела тревожную статистику, отметив, что многие подростки, оказавшиеся в трудной ситуации, говорят о важности общения с наставником и занятий спортом.

Она поручила усилить эту работу, в том числе через институт общественных воспитателей, где уже успешно работают 66 тренеров.

Лейла Фазлеева заострила внимание на роли школьного урока физкультуры, который должен воспитывать лидерские качества: волю, выносливость, умение работать в команде и брать ответственность.

«Не просто так мы лезем на канат, преодолевая страх высоты. Мы это делаем, чтобы уметь преодолевать препятствия», — отметила она.

Также в числе задач — повышение безопасности на массовых корпоративных стартах, эффективная реализация программы «Земский тренер» и мер поддержки тренеров на местах.

В завершение вице-премьер поздравила всех с возвращением российских спортсменов на международную арену, назвав каждого из них героем, и призвала активнее участвовать в грантовой политике, укрепляя связь между спортом, молодежной и туристической повесткой.