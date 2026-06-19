«Витрина имущества банкротов» охватила 29 регионов России

Пилотный проект УФНС, запущенный в Татарстане в 2024 году, вышел далеко за пределы республики. Сервис «Витрина имущества банкротов» (ВИБ) сегодня объединяет 29 регионов — от Москвы и Ставрополья до Приморья и Калининграда.

На единой цифровой площадке собрано более 10,6 тыс. лотов: недвижимость, транспорт, земля, оборудование, бизнес и дебиторская задолженность. В отличие от разрозненных электронных торгов, здесь всё в одном окне — с фото, видео, описанием и подтверждёнными данными из Росреестра, ГИБДД и ФНС.

Сервис рассчитан не только на инвесторов, но и на обычных покупателей, желающих приобрести имущество по выгодной цене — для себя или для старта бизнеса.