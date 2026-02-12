Владислав Ларкин: Когда понимаешь, что ты не один, нет ничего невозможного!

Об этом «Казанским ведомостям» рассказал Владислав Ларкин - руководитель волонтерского движения «Куда ведут ручьи», будущий реставратор и инициатор возрождения заброшенных храмов в Татарстане.

Справка «КВ»

Владислав Валерьевич Ларкин родился в 1984 году в Казани. Окончил КГТУ им. А.Н.Туполева, в настоящее время завершает обучение в магистратуре КГАСУ по специальности «архитектор-реставратор», руководит строительной компанией. Депутат Никольского сельского поселения Лаишевского района РТ, помощник благочинного Лаишевского округа по миссионерской работе.



Прабабушка знала Евангелие наизусть

- Владислав, почему вы начали заниматься возрождением старинных храмов?

- Все началось с поездки в село Юматово Верхнеуслонского района в 2017 году, куда я отправился по просьбе своего товарища Алексея. Пообщавшись с местными жителями, узнал, что они переживают за свой разрушающийся храм, но не знают, как его восстановить. Тогда мы начали им помогать. Со временем в храме удалось многое сделать. Там даже появился настоятель, и сейчас регулярно проходят службы.

После Юматово мы начали навещать ближайшие села в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, где находились оставленные храмы, появились единомышленники и постоянные волонтеры, для которых это дело стало личной миссией. Теперь, спустя девять лет, под нашим попечением находятся 40 сельских храмов. Сначала цифра в более чем сотню заброшенных церквей в Татарстане казалась нам неподъемной. Сейчас появилась надежда, что за 10 - 20 лет можно сохранить все храмы республики от разрушения, чтобы потом вернуться к их полноценной реставрации. По нашим подсчетам, около 80 церквей в РТ еще ждут начала работ, а где-то только начинается расчистка.

Незадолго до знакомства с первыми оставленными храмами случилась в моей жизни поездка в Альметьевскую епархию. В машине со мной находился отец Анатолий Григорьев - мой будущий духовник, который погиб в зоне СВО в сентябре 2022 года, духовно окормляя татарстанский батальон «Алга». Те 200 километров дороги, которые мы с ним проехали вместе, открыли для меня много нового. После этого я начал регулярно посещать богослужения.

Сегодня я несу послушание помощника благочинного Лаишевского округа по миссионерской работе и служу алтарником в Никольском храме села Державино, а до недавнего времени - и в Никольском храме села Русское Никольское. Кстати, моя мама родом из села Державино Лаишевского района, поэтому в детстве и юности я много времени проводил в этих местах.

- Какие совпадения в вашей жизни!

- Моя двоюродная прабабушка Мария Федоровна Заревина была певчей в Никольском храме села Державино до его закрытия. Все время гонений она, рискуя, хранила у себя церковную утварь и святыни. Уже в очень преклонном возрасте бабушка сама написала в Казань священникам с просьбой забрать все, что удалось сохранить, в действующие храмы. Так святыни из Державино разъехались по немногим незакрытым приходам, к примеру, в Большие Кабаны. Приехавшие тогда священнослужители были потрясены тем, что простая деревенская бабушка знает наизусть Евангелие.

Кстати, Никольский храм в Державино 1715 года - самое старинное каменное здание Лаишевского района. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы создали там музейно-просветительское пространство «Державинское собрание». В прошлом году к нам в гости приезжал правнук одного из настоятелей державинского храма - отца Николая Еланского, который служил в нем в 1920 - 1922 годах, тогда еще в Казанской губернии.

Впоследствии отец Николай принял монашеский постриг с именем Феофан и стал епископом Красноярским и Енисейским. Нашей командой при поддержке Фонда президентских грантов про него был снят фильм-исследование «Но мы остаемся здесь». Съемки проводились в том числе и в Никольском храме. Александр Николаевич, правнук владыки Феофана, вырос с уверенностью, что его воспитала родная бабушка, но наше исследование помогло раскрыть семейную тайну: на самом деле он был взят на воспитание родной сестрой своего деда. Уже почти 20 лет он живет в Канаде. Наше приглашение в Казань очень тронуло Александра Николаевича, он не мог себе представить, что спустя столько лет его будут ждать в России, чтобы рассказать истинную историю его собственной семьи.

Сила энтузиастов

- Как зародился проект «Куда ведут ручьи»?

- Он зародился еще тогда, в 2017 году, когда начались первые труды. Изначально группа называлась «Свияжский уезд». Свое нынешнее название взяли в 2020 году от одноименного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов. Очень приятно слышать, когда, увидев нас, говорят: «Ребята из «Ручьев» приехали - значит, все будет в порядке».

- С чего начинается восстановление храма?

- Первое и самое главное - его консервация. Нужно срочно укрыть здание от воздействия внешних осадков. Параллельно с консервационными работами возвращаем храму основную функцию - делаем его пригодным к богослужениям в теплое время года. Первая литургия в возрождаемой церкви - это всегда большое событие, на нее собирается очень много неравнодушных людей. Следующая задача - это подготовка храма к круглогодичным богослужениям. Проектные работы, а также сложные задачи, требующие профессиональных знаний, проводятся под руководством архитекторов-реставраторов и инженеров. С 2020 года мы активно сотрудничаем с КГАСУ. Студенты под руководством преподавателей делают дипломные проекты по восстановлению храмов из нашего списка. Для будущих специалистов это бесценная практика. Каждый из них может получить дополнительные знания и опыт.

- Из каких источников получаете финансирование?

- Мир не без добрых людей, на некоторые задачи нам удается собирать значительные суммы за счет небольших пожертвований многочисленных подписчиков группы в соцсетях. Где-то подключаются благотворители с предложениями оплатить часть работ. В каких-то храмах получаем грантовую поддержку. И, конечно, жертвуем и личные средства. Безусловно, проект не смог бы существовать без волонтеров, которые трудятся безвозмездно.

Когда просят привести какой-то конкретный пример по стоимости проделанных работ, я часто рассказываю про Троицкую церковь в селе Верхние Девлизери Пестречинского района РТ. Ключевые работы по укрытию трапезной и алтаря обошлись там в 350 тысяч рублей. Эти средства были потрачены исключительно на материалы - крепеж, пиломатериалы, кровельное покрытие. Когда я рассказал об этом в Москве на форуме, коллеги не поверили, но это действительно так. Работы выполнялись в этом храме руками волонтеров под профессиональным руководством. На эту сумму мы укрыли около двух третей храма - трапезную и алтарь. Остался самый высокий и сложный основной объем. Дальше будем выстраивать леса у основного объема, и после восстановления каменщиками кирпичной кладки наши профессиональные плотники укроют куполом свод.

- Кто в рядах волонтеров?

- Самые разные люди. Это наши друзья, подписчики, студенты разных университетов и местные жители. У нас около 60 «храмохранителей» - это люди, которые берут на себя большую ответственность за родной храм, заботятся о нем в течение всего времени.

К примеру, наш друг и помощник Ольга Отрохова в августе 2025 года на день приехала в село Старые Бурундуки Буинского района, где родился ее дедушка, и в итоге к январю 2026 года собрала группу из 600 неравнодушных человек и 750 тысяч рублей на восстановление храма. Когда понимаешь, что ты не один, нет ничего невозможного!

- Владислав, какие храмы особенно вам запомнились?

- Все храмы по-своему интересны, сложно выделить какие-то. Есть, кстати, такие села, где сразу по два каменных храма. Это село Шапши Высокогорского района и село Кузнечиха Спасского района. В Никольском храме села Шапши в этом году мы выработали методику эффективного и недорогого укрытия сферического каменного свода. О ней я рассказывал в январе этого года в Москве на III Всероссийском форуме хранителей храмов. Скоро будет готов дипломный проект студента из КГАСУ по Успенскому храму в селе Алат Высокогорского района. Это самый старинный каменный храм в сельской местности нашей республики, он был построен в 1712 году.

Иногда бывают удивительные находки. В селе Колунец, к примеру, мы нашли старинное священническое облачение, а в Тихом Плесе - историческую систему для подъема материалов: деревянный блок, веревку и плетеную корзинку.

Храму нужны газ и свет

- Чем может помочь вам государство и в чем особенно нуждаетесь?

- Государство через гранты и так помогает нам, но было бы легче, если бы в некоторых вопросах было доработано законодательство. Например, в упрощении процедур по проведению электричества и газа для оставленных храмов. Сейчас невозможно за разумные деньги подвести электроэнергию к подобным объектам на время первых работ, до регистрации здания храма. Если бы сельские храмы добавили в перечень объектов программы «Догазификация» и появилась возможность построить на бюджетные средства сети до границы участков, то во многих селах круглогодичные богослужения возобновились бы намного быстрее.

Конечно же, мы ждем всех, кто готов помочь в трудах. Потому что чем больше людей задействовано, тем быстрее идет дело. В июле 2025 года в селе Венета Арского района собрались 70 волонтеров, два священника и техника, и это позволило всего лишь за пару дней завершить работы по расчистке помещения.

- За это время вы наверняка сталкивались с чудесами?

- Сколько угодно! Перед выездом в Девлизери прогноз обещал дождь. Приехали - в селе сухо, работали весь день, и лишь с двух до трех дождь покропил буквально три минуты и прекратился. А нам все звонили и спрашивали: «Вы где? У нас кругом ливень».

В другой раз едем с волонтером Сашей в деревню Ямбухтино Тетюшского района, и он вдруг вспоминает, что не хватило одной доски на обрешетку. Без нее начать работу невозможно, а купить такую в дороге негде. Стали думать, как выйти из положения, и буквально через несколько минут, проезжая мимо одного из дворов, видим - точно такая же лежит у дороги! Остановились, спросили у местных жителей, можно ли взять. Они разрешили. Теперь у нас даже мем такой появился - «обрешетка попалась», это когда Господь вмешивается явным образом, чтобы мы без задержек делали свое дело.

Как-то после занятий в КГАСУ, где я учусь, поделился с преподавателями своей проблемой: нам срочно нужны были чертежи кровельной конструкции, а выполнить эту работу в короткие сроки никто не брался. И тут же преподаватель Ирина Викторовна мне вынесла готовый проект по этому храму. Оказалось, его готовили для митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, который должен был посетить вуз, но не приехал. И проект, созданный для другого случая, оказался нужен в тот самый момент.

- Есть ли у вас девиз?

- Один из старожилов села Державино, несмотря на то что он человек советской коммунистической закалки, с 2009 года присматривал за Никольским храмом. Увидев развалившуюся часовенку, которую строили его папа и дед, он сказал брату: «Теперь наш черед». Эта фраза и стала нашим девизом.

- Поддерживает ли вас супруга в вашей деятельности? И что главное для вас в воспитании детей?

- Без моральной поддержки супруги Марии не было бы этих поездок (Смеется. - Прим. автора). С женой мы уже более 18 лет вместе, нашим сыновьям 17, 13 и 9 лет. Все трое профессионально занимаются футболом. Чтобы быть с ними на одной волне, я даже выучился на футбольного арбитра и стараюсь принимать участие в тренировочном процессе. Но прекрасно понимаю, что скоро они станут совсем взрослыми и наша задача на протяжении их становления - быть примером, прежде всего в отношении к людям, истории и культуре нашей страны.