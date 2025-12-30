Власти Татарстана подтвердили полную готовность ЖКХ республики к работе в период новогодних каникул

Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на вчерашнем брифинге в Кабмине РТ.

По его словам, все 1,2 тысячи организаций ЖКХ завершили подготовку для бесперебойного предоставления услуг.

Особое внимание уделено теплоснабжению: все котельные получили акты готовности, работают в штатном режиме и имеют резервные источники питания. Для оперативного реагирования на аварии создан резерв техники и оборудования на базе «Татлизинга», включая мобильные котельные и генераторы.

В праздники будет усилен контроль за уборкой снега и вывозом мусора, объем которого традиционно возрастает. Шайдуллин призвал автомобилистов не занимать проезды во дворах, чтобы не мешать работе спецтехники. Для оперативного решения проблем граждан организована круглосуточная диспетчерская служба Минстроя РТ – 8 (843) 231-14-10.