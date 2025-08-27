Во всех районах РТ стартуют бесплатные мастер-классы для сельской молодежи

Для активной молодежи, которая живет и работает в селах Татарстана, этой осенью запускают масштабный проект - бесплатные зональные мероприятия и мастер-классы во всех 43 муниципальных районах республики. Эта инициатива призвана поддержать и вдохновить молодых людей, предоставив им новые возможности для самореализации. Важность этой работы подчеркнул в ходе пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Улаков, отметив, что в республике сегодня проживает более 230 тысяч молодых людей на селе.

Внимание руководства Татарстана к сельской молодежи подтверждается значительным увеличением финансирования программы «Сельская молодежь» - с 4 до 21,5 млн рублей. На эти средства уже были организованы такие яркие события, как фестиваль креативных санок в Мамадыше, конкурс социальных проектов, выставки и масштабный спортивный марафон «Земля спорта».

Главным событием осени станет серия зональных мероприятий, которые пройдут с 2 по 30 сентября. Как анонсировала исполнительный директор Аграрного молодежного объединения РТ (АМО РТ) Александра Грахова, в этом году мероприятия впервые охватят все без исключения районы Татарстана. Принять в них участие можно будет как очно, так и онлайн через трансляции. Программа обещает быть очень разнообразной и посвящена таким темам, как медиа, предпринимательство и психология для молодых семей.

Первые из анонсированных событий включают в себя мастер-класс «Медиа на селе» с известным блогером-миллионником Рустамом Набиевым, который состоится 2 сентября в Лениногорске. 5 сентября в Апастовском районе психолог Сергей Кулаков выступит с темой «Молодые семьи села». 9 сентября в Сабинском районе о лидерстве и управлении расскажет молодой управленец Тимур Сулейманов, а 12 сентября в Рыбной Слободе пройдет одна из самых востребованных встреч - «Предпринимательство на селе» для молодых аграриев.

Поддержка сельской молодежи ведется на всех уровнях. Алмаз Гамиров, начальник отдела науки Минсельхозпрода РТ, подчеркнул, что главная задача - не только строить современную инфраструктуру, но и вдохновлять людей, чтобы молодежь видела престиж и возможности в работе на земле и жизни в сельской местности. Для этого министерства молодежи и сельского хозяйства тесно сотрудничают в рамках программ «Кадры для АПК» и «Земля спорта».