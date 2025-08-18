Водитель в Татарстане попытался откупиться от полиции после пьяной езды

На трассе М-7 в Татарстане произошел вопиющий случай коррупционного правонарушения. Как сообщает Следственный комитет республики, 31 марта 2025 года сотрудники ГАИ остановили водителя Ford Focus, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Отказавшись от медицинского освидетельствования, мужчина вместо признания вины предпринял попытку дачи взятки.

По данным следствия, нарушитель предложил инспекторам денежное вознаграждение за отказ от составления протокола. Однако его противоправные действия были своевременно пресечены бдительными сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемому грозит ответственность по статье о даче взятки должностному лицу.