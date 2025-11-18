Волейболистки «Динамо-Ак Барса» потерпели первое поражение в Суперлиге

18 ноября 2025  12:43
Автор:
Эдгар Витковский

Семиматчевая победная серия команды прервалась в Нижнем Тагиле, волейболистки уступили «Уралочке-НТМК» в четырех партиях - 1:3 (25:16, 22:25, 25:27, 23:25). «Динамо-Ак Барс» серьезно уступило в блоке (12-17) и проиграло на подаче (5-7), реализовав в совокупности 35% своих атак. Ирина Королева и Гайла Гонсалес завершили матч с 13 набранными очками, став самыми результативными игроками в составе казанского клуба.

«Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» делят лидерство в турнирной таблице, набрав по 21 очку. Оба клуба по разу проиграли «Уралочке-НТМК», которая поднялась на третью строчку.
 

