Волейболистки «Динамо-Татарстан» стали чемпионками мира среди ветеранов в Абу-Даби

Женская команда «Динамо-Татарстан» в возрастной категории 50+ завоевала золото на международных соревнованиях Open Masters Games, которые проходят в Объединенных Арабских Эмиратах. Турнир собрал более 25 тысяч участников старше 30 лет из десятков стран.

На пути к титулу татарстанские спортсменки провели семь матчей и одержали победу в каждом из них. Они обыграли соперниц из Чехии, Литвы, а также российские команды, включая московский «Буревестник» и сборную «Дальний Восток». В финале динамовки уверенно переиграли клуб Московской федерации волейбола.

Капитан и играющий тренер команды Людмила Гилязутдинова отметила высокий уровень организации турнира, сравнив церемонию открытия с олимпийской. По её словам, российские ветеранские коллективы традиционно выделяются своей подготовкой на фоне зарубежных соперников. Также она добавила, что на площадках Абу-Даби встретила олимпийских чемпионов Александра Волкова и Юрия Бережко, которые выступают за другие команды.

Чемпионский состав «Динамо-Татарстан»: Людмила Гилязутдинова, Наталья Романова, Анастасия Комарова, Ирина Трушина, Елена Шадрина, Галина Данилова, Наталья Вдовина, Ольга Коломейцева, Ирина Швец, Марина Соломченко. Победа спортсменок пополнила копилку достижений 100-летней истории татарстанского «Динамо».