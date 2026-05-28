«Волки-НК» и «КОБР»: две нижнекамские команды победили в «Зарнице 2.0» и поедут на окружной этап

В Нижнекамске определились победители республиканского этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Две команды — «Волки-НК» и «КОБР» — заняли первые места в средней и старшей возрастных категориях. Обе теперь представят Татарстан на следующем этапе соревнований в Приволжском федеральном округе.

Как рассказала руководитель местного отделения «Движения Первых» в Нижнекамском районе Роза Файрушина, обе команды — очень серьёзные и дисциплинированные. В прошлом году «КОБР» уже доходил до федерального финала и занял там высокое 9-е место среди 86 команд. В этом году ребята стали ещё сплочённее и настроены на победу.

— Для них победа была очень важна. По возвращении с соревнований их встретили в кадетском корпусе, чествовали как победителей, поздравляли, — отметила Файрушина.

Обе команды сформированы из воспитанников Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. По мнению руководителя местного отделения «Движения Первых», успех ребят во многом — заслуга сильного преподавательского состава корпуса. Теперь нижнекамцев ждут новые испытания на окружном этапе «Зарницы 2.0».