ДТП с двумя автобусами на Горьковском шоссе в Казани: 16 пострадавших, возбуждено уголовное дело

28 мая 2026  14:06

28 мая на Горьковском шоссе в Казани столкнулись два автобуса. По предварительным данным, один из водителей не справился с дистанцией и врезался в ехавший впереди автобус. Кабина виновника аварии сильно деформирована.

Число пострадавших, по уточненным данным, достигло 16 человек. Среди них — дети. Медики оценивают состояние обратившихся как средней степени тяжести. Четверо детей госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), их состояние оценивается как удовлетворительное. На место происшествия прибыли пять бригад скорой помощи. Тяжелых травм, по данным Минздрава РТ, нет.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проводятся следственные действия, решается вопрос о назначении экспертиз. Ход расследования взят на контроль прокуратурой Казани, на место выезжал первый заместитель прокурора города Ильнур Насибуллин.

