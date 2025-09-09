Воспитанник «Рубина» перешёл в аренду в «Акрон»

9 сентября 2025  21:48
Эдгар Витковский

«Акрон» объявил о переходе на правах аренды защитника ЦСКА Ильи Агапова – аренда рассчитана до конца сезона с опцией возможного выкупа игрока. Агапов – воспитанник академии «Рубина», который не сыграл за основную команду ни одного матча. Летом 2021 года защитник был продан в «Спартак» за 90 тысяч евро, откуда спустя сезон он ушёл свободным агентом в «Пари НН». В январе 2023 года нижегородцы продали игрока в ЦСКА за 1,3 млн евро. Сейчас трансферная стоимость защитника оценивается в 1 млн.

На счету Агапова 33 матча в РПЛ, гол в ворота «Локомотива» и три результативные передачи.

