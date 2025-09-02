Врачи РКБ совершили тройную операцию по спасению беременной пациентки

В Республиканской клинической больнице Татарстана проведена уникальная многоэтапная операция по спасению 38-летней беременной пациентки с разрывом аневризмы почки. Медикам удалось одновременно провести эмболизацию почечной артерии, экстренное кесарево сечение на 33-й неделе и удаление опухоли почки с сохранением органа, сообщает пресс-служба заведения.

Критическая ситуация возникла после бытовой травмы — падения с лестницы за три дня до экстренной госпитализации. Диагностика выявила две аневризмы: разорвавшуюся ложную и сохранившуюся истинную, а также крупную доброкачественную опухоль. Консилиум врачей пяти специальностей принял решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

Операция проводилась с применением бескровной методики, что позволило сохранить почку. Ребенок весом 2,1 кг, рожденный недоношенным, был успешно выхожен в отделении реанимации новорожденных. Гистология подтвердила доброкачественную природу образования.

Пациентка и ребенок были выписаны из стационара.