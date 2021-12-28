«Все работает через ж*пу»: как Артемий Лебедев рассуждал о будущем умных городов Татарстана

Несмотря на предновогоднюю суету, в Татарстане нашли время, чтобы презентовать логотип будущего 2022 года, который в республике ознаменован Годом цифровизации. Представить эмблему на общий суд приехал лично дизайнер Артемий Лебедев, студия которого и занималась разработкой логотипа, а вернее, ее нейросеть – «Николай Иронов».

Навестить столицу Татарстана Лебедеву не помешали даже проверки от СКР за посты, где он нецензурно высказывался о мощах святых и возможное уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

Презентовали логотип в Национальной библиотеке РТ, но организаторы мероприятия решили не раскрывать всех карт сразу, а сохранили интригу. Поэтому вначале организовали дискуссию на тему городов будущего. Спикеры на протяжении часа искали ответ на вопрос как будет выглядеть облик умных городов?. Спойлер: найти ответ на этот вопрос так и не удалось.

«Умный город у нас появится не скоро»

Как заметил мэр Иннополиса, самого молодого и инновационного города России, Руслан Шагалеев, без которого никак не могло обойтись подобное мероприятие, все пришедшие собрались послушать Артемия Лебедева. Увы, в эту встречу столичный гость был немногословен.

Первым слово взял глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Свою речь он начал с долгих рассуждений о том. как должен развиваться город, а главное, что его ключевым фактором должна стать цифровизация. По его словам, интеллект города будущего заключается, например, в появлении цифровых дорожных знаков.



«С помощью светодиодов они будут показывать, можно ли парковаться на выбранном месте в зависимости от загруженности улиц по времени суток. А не просто писать «Мы запрещаем парковку по четным и нечетным дням», — высказался Хайруллин.

Министр цифрового развития РТ также рассуждал о том, как в столице Татарстана в будущем будут выглядеть улицы, по которым будут передвигаться беспилотные автомобили, и должна ли появится отдельная зебра для роллеров, которые будут доставлять горожанам еду.

«Я думаю, наши архитекторы уже должны об этом задумываться. Над обликом, привлекательностью и, самое главное, комфортом наших городов. А мы уже как министерство, которое является проводником государственной политики, будем двигаться в этом направлением последовательно и вперед», — увлеченно толковал Хайруллин.

Мнение Лебедева на этот счет услышать не удалось. Вершиной его выступления было умозаключение, что умного города в России еще не существует.

«Пока что мне не удавалось встретить не то, что умного города, а хотя бы умного дома. Есть очень много приборов и предложений на рынке, и они абсолютно все работают через ж*опу. <...> У меня дома электросчетчик не может подружиться с Wi-Fi сетью, а город — это куда более сложно, поэтому понятно, что умный город у нас появится не скоро», — поделился со слушателями своим мнением дизайнер.

Электричек в Иннополис не будет, зато есть каршеринг для тусующих в клубах студентов

И правда, куда нам рассуждать о высоких технологиях, если до самого современного города России — Иннополиса, невозможно добраться, просто пропустив рейсовый автобус. Единственной альтернативой в такой ситуации для людей без автомобильных прав остается такси за баснословные деньги.

По поводу такого замечания одной участницы дискуссии высказался мэр татарстанской кремниевой долины Татарстана Руслан Шагалеев. Он согласился, что обязательным элементом умного города должна быть «связанность разных субъектов», но связанность Казани и Иннополиса не в рамках его полномочий, хотя его, «как мэра, не может не волновать этот вопрос».

Шагалеев отметил, что сейчас все упирается в критическую инфраструктуру, мол, мост через Волгу пока один, но через два года в Казани появится дублер Горьковского шоссе, который призван «как-то изменить ситуацию». Электричку иннополлисянам пообещать он не смог, так как опасается, что этот проект будет в несколько раз превышать стоимость всего Иннополиса. А вот мост в рамках М-12, который позволит жителям его города быстрее добираться до аэропорта уже в планах.

«Плюс мы первое поселение, которое завело каршеринг. Мы хотели, чтобы жители Казани и студенты, которые ночью возвращаются из клуба или других мероприятий могли добираться даже тогда, когда автобусное сообщение не работает», — сказал Шагалеев.

Приятно осознавать, что мэр современного города верит в трезвенность инополлисянских студентов. А вот заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров посмотрел проблему связанности Казани и Иннополиса под другим углом.

«А для чего людям ездить в Казань? Вы сказали „за покупками“, но у нас сейчас очень много сервисов онлайн-шоппинга и доставки, которые помогают избежать передвижений», — нашел выход из ситуации архитектор.

Можно подумать, что с его слов Иннополису дорожная развязка и ни к чему, ведь есть маркетплейсы. Но потом Кадыров, конечно, добавил, что не имеет в виду, что нужно круглосуточно сидеть в квартире с телефоном в руках, просто нужно подумать над другими инструментами, которые могут помочь в решении таких проблем.

На вопросы вместо Лебедева отвечал ведущий

Так, говоря о насущном, дискуссия отошла от главной темы — умного города, но в нужное русло ее смог вернуть парень по имени Андрей. Он спросил, есть ли вообще смысл говорить о городах будущего, если у нас до сих пор не хватает общественных пространств, которые способствовали бы формированию городских сообществ.

Ответить на вопрос вызвался Министр цифрового развития республики. Он отметил, что и сам был бы непротив, если в Казани появятся дополнительные пространства для взаимодействия горожан. Но при этом жители города должны уметь договариваться между собой, ведь запросы на общественные пространства у всех разные.

Так, автовладельцы в своем дворе попросят у города парковку, мамочки будут голосовать за детскую площадку, а бабушки у подъезда выступят и против тех, и против других, ведь во дворе должно быть тихо.

Тогда в дискуссию вступил ведущий мероприятия Нияз Хайруллин, который то и дело порывался высказать свое мнение. В этом вопросе он поддержал однофамильца и сказал, что ни одно городское сообщество не будет работать должным образом, если над ним поставить кого-то сверху — у людей должна быть сильная самоорганизация, отметил ведущий.

А подтвердить свои слова он решил на простом примере. Рассказал, что администрация может до бесконечности долго ставить по городу контейнеры для раздельного сбора мусора, но люди не будут пользоваться ими должным образом, ссылаясь на то, что весь мусор все равно складывается в один контейнер.

«А загрузят все в один контейнер, потому что ты не даешь другой запрос», — резюмировал ведущий встречи.

После такой тирады ведущего мэр Иннополиса скромно попросил слово и высказался, что ответственность, по его мнению, все же должна лежать на администрации, а не на горожанах.

«Задача любого города создавать условия для формирования сообществ <...> Необходимо по инициативе города обозначить, что вот эта площадка является официальной, на ней жители могут общаться с администрацией города. А главное, это площадка, где администрация может услышать горожан и начать совместную деятельность», — отметил Шагалеев.

Логотип создала нейросеть, а его цена — неизвестна

Но как бы долго спикеры не спорили об умном городе будущего в России, в эту дискуссию главный гость вступать не хотел. Лебедев посетил все страны мира и для себя давно вывел, какой город лучший на Земле.

Самое интересное, что рассказал дизайнера о нем, свело на нет всю часовую дискуссию. Ведь в лучшем, по его мнению, городе планеты нет «современности» в виде цифровых технологий, но там есть компактная и комфортная среда, попадая в которую «на душе становится приятно и никакие современные запросы и городские пространства не содержат в себе того комфорта и кайфа».

По словам, Лебедева мы должны переосмыслить достояние наших бабушек и дедушек, а не гнаться за современностью.

«Самый лучший город, самый умный город из всех, что я видел — это европейский городок XVI века. Там вершина гуманистического развития — компактность, удобство, доступность и безопасность. Никто не хочет жить в Токио или Рио-де-Жанейро, там слишком много всего, а хочется, чтобы была удобная и комфортная среда, где есть все, что тебе нужно. И желательно на вершине холма, посреди пасторальных лесов», — поделился Артемий Лебедев.

После слов гостя никто из спикеров возражать не стал, а зал разразился бурными овациями. После лекции слушатели наконец дождались апофеоза встречи — дизайнер презентовал логотип Года цифровизации, который был разработана нейросетью его студии.

«Нашу нейросеть зовут Николай Иронов, и мы поручили логотип Года цифровизации ему. И Николай, как обычно, блестяще с этой задачей справился», — рассказал Лебедев.

По его словам, исходными данными для создания логотипа стали слова: «Год цифровизации» и «Татарстан». А вот тайну стоимости, в которую оценили работу Николая, он раскрывать не стал.