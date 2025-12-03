Ввезенный по подложным документам автомобиль Toyota изъят в Нижнекамске

3 декабря 2025  13:12

В ходе надзорной деятельности Камской транспортной прокуратуры выявлен факт незаконного ввоза и регистрации автомобиля в Нижнекамске. В ноябре 2022 года местный житель ввез из-за рубежа автомобиль Toyota, предоставив таможенным органам фиктивные документы о его покупке на территории страны-участницы Евразийского экономического союза.

На основании этих подложных данных транспортное средство было незаконно поставлено на учет в отделении Госавтоинспекции. По иску транспортного прокурора Нижнекамский городской суд вынес решение о снятии автомобиля с государственного регистрационного учета.

После проведения таможенного оформления в соответствии с решением суда автомобиль был конфискован и обращен в доход государства. Параллельно по факту предоставления поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа. Следственные мероприятия по данному делу в настоящее время продолжаются.

