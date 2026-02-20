Выпускникам колледжей в Татарстане, подписавшим контракт, разрешили сдать экзамены досрочно

Будущие контрактники из числа студентов колледжей теперь могут завершить учёбу экстерном и отправиться на службу, уже имея на руках диплом. Об этом сообщил офицер пункта отбора на контрактную службу в Казани Егор Горячев ИА «Татар-информ».

По его словам, учебные заведения идут навстречу тем, кто решил заключить контракт с Минобороны. Студентам предоставляют академический отпуск или переводят на дистанционное обучение на время службы. А для выпускников колледжей есть особая опция: они могут сдать итоговые экзамены досрочно, чтобы получить диплом и, например, сразу поступить в Войска беспилотных систем.

Напомним, с 1 января 2026 года единовременная выплата контрактникам в Татарстане составляет 2,9 млн рублей — это самая высокая сумма в Приволжском федеральном округе. Также в республике действует более трёх тысяч муниципальных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.

Для желающих служить в Войсках беспилотных систем:

• Работает отдельная горячая линия по номеру 117 (кнопка 4). Кандидата передадут специалисту пункта отбора.

• Контракт заключается на один год и не продлевается автоматически.

• Военнослужащего не переведут в другие войска.

• Обучение длится не менее двух месяцев в соседних регионах.

• Высокие шансы на отбор у любителей компьютерных игр (развитая моторика и знакомство с интерфейсами).

Узнать все подробности о выплатах, льготах и подать заявку можно на сайте heroes-tatarstan.ru или в пункте отбора в Казани (ул. Аэропортовская, 1/40, тел. 8 (843) 221-44-52). Для жителей других регионов: круглосуточный номер 8-800-222-59-00.