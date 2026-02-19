«Вырываем деньги из рук»: полицейские в РТ спасли 60 миллионов у банкоматов

Телефонные мошенники возвращаются к истокам. Несмотря на развитие технологий, самыми действенными остаются старые методы психологического давления — социальная инженерия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Раил Куряков.

По его словам, мошенникам становится все сложнее взламывать банковские системы, поэтому они делают ставку на доверчивость людей. Отсюда — рост числа курьеров, которые забирают наличные у пенсионеров, и возврат к классическим схемам обзвона.

Статистика: преступлений меньше, но потери огромны

С середины 2025 года в Татарстане наметилась устойчивая тенденция к снижению IT-преступлений — минус 30%. В январе 2026 года падение продолжилось (24%), однако ущерб все равно колоссальный: за первый месяц года мошенники похитили у жителей республики более 400 миллионов рублей.

Ежедневно фиксируется до 50 фактов киберпреступлений. При этом каждый второй задержанный — молодой человек до 30 лет, часто без постоянного источника дохода. Это либо студенты, либо приезжие из соседних стран, которые плохо знают российские законы.

Сим-боксы под контролем

Одно из главных орудий мошенников — сим-боксы. Это устройства, позволяющие совершать массовые звонки через подменные номера. Один такой бокс способен делать до 5 тысяч звонков в сутки.

В феврале 2026 года полицейские накрыли точку в Казани на улице Амирхана. Двое молодых людей (обоим до 25 лет) обслуживали три сим-бокса, получая от куратора по 15 тысяч рублей в сутки. Теперь они под следствием.

Всего за 2025 год в республике изъяли 85 сим-боксов и 16 тысяч сим-карт. Благодаря новым законам (лимит — не более 20 сим-карт на одного россиянина и 10 — для иностранцев) количество таких устройств в обороте резко снизилось.

Дропы и курьеры: как не стать соучастником

Особую тревогу у полиции вызывает молодежь, которая становится дропами — людьми, передающими свои банковские карты мошенникам. С июля 2025 года за это ввели уголовную ответственность, но многие до сих пор не в курсе.

«Незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнул Куряков.

Курьеры — еще одна категория риска. Часто молодые люди соглашаются забрать посылку, не подозревая, что внутри — деньги обманутого пенсионера. Полиция призывает обращать внимание на маркеры: высокий заработок, требования конспирации, кодовые слова и пожилые люди, передающие посылки. Некоторые, осознав ситуацию, возвращают деньги и звонят в полицию.