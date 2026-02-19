Ущерб от мошенников в Татарстане в январе превысил 400 миллионов рублей

В прокуратуре Татарстана рассказали о криминальной статистике и новых уловках аферистов. Несмотря на то, что IT-преступлений стало меньше (почти на четверть за первый месяц года), потери граждан остаются огромными — только в январе ущерб превысил 400 миллионов рублей.

Как пояснил прокурор отдела по надзору за следствием Алмаз Фаттахов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», мошенники быстро адаптируются к переменам. Например, после того как Роскомнадзор ограничил аудио- и видеозвонки в WhatsApp и Telegram, преступники стали активнее использовать сим-боксы — оборудование для массовых звонков через подменные номера. За последнее время в республике задержали троих организаторов таких схем, на них завели уголовные дела.

Ещё одна растущая угроза — дропы. Так называют молодых людей (чаще всего студентов), которые за небольшую плату продают мошенникам свои банковские карты. Через эти счета потом проходят украденные деньги. Теперь за передачу карты тоже можно получить срок — в УК появилась соответствующая статья.

Самый громкий случай произошёл буквально на прошлой неделе. Мужчине позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что в Центробанке орудует мошенник, который пытается украсть у него 800 тысяч рублей. Звонивший успокоил: операцию удалось заблокировать, деньги «помечены», но их срочно нужно снять и передать «специалистам» для снятия этих самых меток.

Жертва поверила. Встретилась с незнакомцем во дворе казанского дома и отдала ему 29 миллионов рублей наличными. Возбуждено уголовное дело.

«Прошу вас принять информацию к сведению и обязательно обсудить её с родными — особенно с детьми и пожилыми родителями. Это мощнейшее безобразие», — обратился к журналистам Алмаз Фаттахов.

Прокуратура призывает граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на «безопасные счета» и не передавать их незнакомцам, кем бы они ни представлялись.