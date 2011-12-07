Гороскоп на 28 января - 3 февраля

ОвенДоверяйте только тому, что увидите своими глазами и услышите своими ушами. Не следует безоговорочно верить обещаниям окружающих. Важную для себя информацию вы получите в незначительном разговоре. Чтобы осуществилось ваше желание, нужно будет проявить особую дипломатичность.ТелецВам так хочется покоя, а приходится быть в гуще событий. Обязательно читайте все документы и договоры, иначе ваша небрежность приведет к негативным последствиям. Не исключено направленное на вас отрицательное воздействие. В личной жизни все очень неопределенно. БлизнецыНеделя окажется богатой на события - не исключены и радостные приобретения, и неожиданные затруднения. Возможно, в некоторых ситуациях будут задействованы и ваши друзья. Найдя нетрадиционный выход, вам удастся решить один из важных для вас вопросов.РакМожет показаться, что в жизни все идет не так. Не паникуйте, и вам удастся сохранить спокойствие и надежду на лучшее. Осторожным следует быть в финансовых делах, чтобы не допустить обмана и крупных потерь. В случае ссоры близких не предпринимайте попытки их примирить - будет еще хуже!ЛевНе исключено, что вам придется поменять или место жительства, или место работы. В любом случае возможна легкая грусть о прошлом, в котором было больше хорошего, чем плохого. В середине недели обстоятельства вынудят вас начать подготовку к реализации главной задачи будущей недели.ДеваВаши поступки, а возможно, и дальнейшая судьба будут зависеть от человека, который стал вам в последнее время очень дорог. Прошлое может напомнить о себе, поощрив вас за хорошие поступки и наказав за неблаговидные действия. С середины недели получите то, о чем мечтали. ВесыНеделя окажется неоднозначной - возможны и успехи, и промахи. Не давайте обещаний: ни одно из них выполнить не удастся. Не исключена случайная встреча с человеком, который был вам когда-то дорог. Возможно примирение с любимым при условии, что именно вы сделаете шаг навстречу.СкорпионГотовьтесь к сюрпризам, возможно, на работе, не исключено, что и дома. В делах вам понадобится гибкость и готовность идти на компромисс. Возможно, решив провести выходные в одиночестве, вы пропустите что-то важное. Завершите важное дело обязательно на этой же неделе. СтрелецХотя ваши планы далеки от реальности, на этой неделе вам удастся получить то, что не удалось сохранить в недавнем прошлом. Весьма кстати окажется и возвращенный вам денежный долг. Финансовые удачи не исключены, но советуем все-таки воздержаться от неумеренных трат.КозерогЭта неделя - время планирования и обдумывания того, на что направите свои силы и чему уделите время в ближайшем будущем. При этом не стоит распространяться о своих намерениях, иначе вас могут опередить или подставить вам ножку. Желательно освободиться от долгов и ненужных связей.ВодолейПоявятся иные цели, наметятся новые задачи, что вызовет у вас некоторое замешательство, поскольку внутренне вы еще не готовы к переменам в своей жизни. Не стоит решать финансовые вопросы - больше потеряете, чем приобретете. В выходные удастся переделать все домашние дела. РыбыИ на работе, и в семье начнут слишком много, по вашему мнению, от вас требовать. Не исключено, что припомнят прошлые прегрешения или даже обвинят в том, чего вы никогда не совершали. Только спокойный отдых в одиночестве вернет вам хорошее расположение духа.