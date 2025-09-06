ХК «Челны» – худшая команда по игре в обороне на старте чемпионата

«Омские Крылья» разгромили «Челны» в домашней встрече регулярного чемпионата ВХЛ, татарстанский клуб пропустил девять шайб, забросив при этом лишь три. Два гола омичи забили при игре в большинстве, ещё одна шайба влетела в меньшинстве, остальные – в равных составах.

«Челны» опустились на последнюю строчку в турнирной таблице, имея худшую оборону на старте чемпионата. За две встречи команда пропустила 14 голов, отличившись трижды. По шайбам, пропущенным в меньшинстве, «Челны» лидируют – 4 гола на 12 попыток.