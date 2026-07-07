Юные геологи соберутся в Альметьевске на республиканскую олимпиаду

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Республика
7 июля 2026  14:33

С 11 по 17 июля в лагере «Солнечный» Альметьевска пройдёт XII Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. В этом году участие примут 304 школьника и 76 наставников в составе 36 команд из Татарстана, а также гости из Кировской области и Башкортостана.

Олимпиада, проводимая с 2014 года, ставит целью не только профессиональную ориентацию и развитие творческих способностей подростков, но и популяризацию геологических объединений. Программа включает 11 практических конкурсов: от геологического маршрута и палеонтологии до нефтяной геологии, гидрологии и магнитометрии. Также участников ждут задания по технике безопасности, организации полевого быта и описанию памятников природы.

В команду входят восемь школьников и два руководителя. В республике сейчас действует 40 базовых школ по геологии, которые вовлекают в движение около полутора тысяч учащихся.

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