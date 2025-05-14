За чей счет пойдет обновление коммунальных сетей в РТ?

Ведущая заседание заместитель председателя ведомства Лариса Хабибуллина еще в начале отметила, что тарифная нагрузка по коммунальным платежам будет дополнительно увеличена на 1,5%.

Это же подтвердила в первом докладе начальник отдела инвестиционных программ Госкомтарифа Айгуль Юсупова. Эта дополнительная нагрузка (на кошельки плательщиков, между прочим), по ее словам, даст ресурсоснабжающим организациям республики еще 979 млн рублей. Однако РСО этот неполный миллиард могут потратить не как захотят, а только на модернизацию своей инфраструктуры. Даже на зарплату работникам их заложить нельзя.

В госкомитете подсчитали, что этих денег должно хватить на обновление 30 км сетей. Общую сумму нужно будет распределить следующим образом: 801,5 млн рублей на теплоснабжение, 107,8 млн рублей на водоснабжение и оставшиеся 69,8 млн рублей на водоотведение.

Начавшийся в этом году национальный проект «Инфраструктура для жизни» предполагает в том числе снижение аварийности на коммунальных сетях на 3% в год. А к 2030 году требуется ежегодно заменять не менее 2,5% от всех старых сетей. Вот для достижения этих показателей и требуются вышеуказанные средства.

Естественно, вкладываться будут не только жильцы, но и сами коммунальные предприятия (за счет доходов от неосновных видов деятельности), и государство. Только в текущем году на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Татарстане выделено свыше 11,7 млрд рублей. Такую цифру назвала в своем докладе начальник отдела инвестпрограмм Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Роза Мухаметзанова.

Всего в Татарстане действуют 38 инвестпрограмм в коммунальной сфере на общую сумму 4,5 млрд рублей. На данный момент средства освоены на 13%, а работы выполнены (в среднем по всем программам) на 28%. Лариса Хабибуллина сказала, что беспокоиться по этому поводу не нужно. Основной объем работ всегда приходится на второй и третий квартал.

Впрочем, все программы должны быть выполнены к концу года на 100%. Иначе отстающим урежут финансирование на следующий год.

Зато в докладе Юсуповой промелькнула тревожная цифра - восемь районов не сдали отчеты о выполнении инвестпрограмм до сих пор. Хотя работы в каждом из этих районов ведутся. По крайней мере, должны проводиться. Хабибуллина отметила, что сотрудники госкомитета не могут контролировать весь ход работ по всей республике. А исполкомам гораздо легче это делать: они находятся «на земле» и лучше знают обстановку.

Поочередно по ВКС зампред госкомитета вызывала представителей этих районов, чтобы узнать, в чем причина задержки с отчетами. Кто-то просто не ответил, остальные сетовали на то, что не в курсе дела, но обещали оперативно исправиться.

А потом были озвучены разногласия госкомитета и «Татэнерго» по поводу цены за погонный метр трубы теплоснабжения. Специалисты контролирующего ведомства подсчитали, что этот метр должен стоить около 40 тыс. рублей - что вполне нормально для стеклопластика. А вот «Татэнерго» по итогам торгов в Казани и Нижнекамске увеличило цену сразу на 30%. А это не укладывается в нормативы, заложенные федеральным правительством при выделении денег республике.

По поводу этой ситуации (тоже по ВКС) начальник управления стратегического развития и реализации инвестиций АО «Татэнерго» Александр Королев выразил недоумение: мол, слышим об этом впервые. «Стоимость разработана на основе проектно-сметной документации. Просьба довести до нас параметры, которые нужны. Но исходя из необходимости мероприятия меняться не будут. Они запланированы, и будем делать», - довольно дерзко заявил он.

«В принципе, у «Татэнерго» есть возможность прокладывать дорогостоящие трубы, но все, что сверху, им придется субсидировать самостоятельно. Например, за счет привлечения амортизации с электрических мощностей. К примеру, замена котла должна финансироваться за счет амортизации теплоснабжения и генерации, так как котел участвует в выработке тепла и энергии. Котел не должен ремонтироваться только за счет амортизации в тепле, - уже после заседания озвучила позицию госкомитета Лариса Хабибуллина. И добавила: «В Нижнекамске проблема касается всех сетей: квартальных, подводящих и магистральных. Однако износ магистральных сетей значительно ниже, чем внутриквартальных. Поэтому эти сети должны быть отремонтированы в первую очередь - там же выше аварийность». Что же, вполне здравый подход.

Примерно то же происходит и с инвестпрограммой казанского «Водоканала». В организации хотят внести в нее некоторые коррективы. Они не повлияют на объем инвестиций. Однако в «Водоканале» хотели бы направить часть заложенных в программе средств на строительство еще одной канализационно-насосной станции. А в госкомитете считают, раз деньги заложены на ремонт сетей, то и должны идти именно на это. Тем более что с сетями у «Водоканала», мягко говоря, давно все неблагополучно.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев сообщил, что общая сумма девяти татарстанских инвестпрограмм, связанных с электроэнергетикой, составляет 15,8 млрд рублей. Из них 14,2 млрд рублей (!) у «Сетевой компании».

В течение года в жилых домах Татарстана должны установить 67616 интеллектуальных приборов учета, которые сами передают показания куда надо. Тут вдруг в процессе доклада выяснилось, что «Татэнергосбыт», на который приходится большой объем работ, установил… ноль приборов. Хотя затем представитель компании сообщил, оказывается, в апреле умные приборы все-таки начали устанавливать и до конца года они обязательно справятся.