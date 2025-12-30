За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 27 тысяч жителей Татарстана

В республике продолжается сезонный рост заболеваемости гриппом и простудами. По информации Роспотребнадзора, только за последнюю неделю — с 22 по 28 декабря — за медицинской помощью обратились 27 352 человека. Эта цифра превышает эпидемический порог почти на четверть.

Грипп доминирует

Основную массу заболеваний сейчас составляет именно грипп — на его долю приходится более 80% всех случаев. Лабораторно подтверждено уже 1540 диагнозов. Специалисты отмечают, что в основном циркулирует вирус гриппа A (H3N2).

Как обстоят дела с COVID-19?

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе остается на более низком уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 38,6%.

Кто болеет?

Подъем заболеваемости затронул все возрастные группы — и детей, и взрослых. В управлении Роспотребнадзора по РТ призывают жителей соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки, носить маски в людных местах, проветривать помещения и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.