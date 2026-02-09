За первые дни февраля в Казани выпала месячная норма осадков

В столице Татарстана за несколько первых дней февраля уже выпала полная месячная норма осадков. По данным пресс-службы городской администрации, этот показатель достиг 101%.

Накануне на ликвидацию последствий снегопада была направлена масштабная техника. В работах по очистке улично-дорожной сети было задействовано 1133 единицы спецтехники и 655 дорожных рабочих. За сутки с улиц города было вывезено 27,3 тысячи тонн снега.

Для обработки проезжей части и тротуаров коммунальные службы израсходовали 1,3 тысячи тонн противогололедных материалов. В эту цифру входит 555 тонн специализированных реагентов и 794 тонны пескосоляной смеси.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани, очистка городских магистралей и их обработка продолжаются. Сегодня днем на этих работах заняты 637 единиц техники и 556 человек.

Общий объем вывезенного снега в столице Татарстана с начала зимнего сезона превысил 808 тысяч тонн. За этот же период на борьбу с гололедицей было потрачено 49,1 тысячи тонн противогололедных материалов.