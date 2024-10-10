За полгода мошенники украли у россиян 9 млрд рублей

Об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ управляющий Отделением - Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева, замначальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рафаэль Мусаев и прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельности Прокуратуры РТ Булат Галимуллин.

- В прошлом году кибермошенники украли у россиян почти 16 миллиардов рублей, - озвучил печальную статистику Марат Шарифуллин. - За первые 6 месяцев текущего года этот показатель составил 9 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер потерь увеличился на 11%.

Число жалоб на мошенников в Банке России выросло в полтора раза. В 2023-м пресечено почти 35 млн попыток кражи денег со счетов, а в первом полугодии 2024 года - более 30 млн.

- Информацию о наиболее массовых схемах Банк России регулярно публикует на своем сайте в разделе «Противодействие мошенническим практикам», - напомнил Марат Шарифуллин. - Применяемые схемы расширяются за счет использования современных технологий, например искусственного интеллекта.

Мошенники поневоле

Марат Шарифуллин также выразил озабоченность тем фактом, что мошенники вовлекают в качестве дропперов молодежь 17 - 19 лет. Юноши и девушки получают на свои банковские счета деньги от преступников и выводят их дальше по цепочке. В иных случаях они просто предоставляют свою банковскую карту посторонним лицам за вознаграждение. Однако в каждом из этих сценариев они недооценивают потенциальную степень ответственности.

- Часто люди даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном, - объяснил Марат Шарифуллин. - Обычно аферисты предлагают людям несложную подработку, приглашают всех желающих. И поэтому дропперами могут стать кто угодно - от школьников до пенсионеров. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Например, предлагают стать администратором лотереи, который должен перечислять призовые деньги победителям.

Мошенники также выдают себя за сотрудников полиции и просят «помочь следствию». Они убеждают жертву стать «внештатным сотрудником» и получить на свою карту украденные деньги якобы для передачи полиции. На самом деле жертва становится дроппером, получая деньги от преступников и передавая их им же.

Иногда человек может стать дроппером, сам того не осознавая. Ему на счет приходит крупная сумма, а затем поступает звонок с просьбой вернуть ее по номеру телефона или карты. На самом деле перевод фактически приходит от человека, которого мошенники уже обманули, и они хотят вывести средства на свои счета. Соглашаясь на это, гражданин вовлекается в мошенническую схему и может быть привлечен к уголовной ответственности. По решению суда с него может быть взыскана вся сумма денег, которую ему перевел пострадавший.

Помимо уголовной ответственности, гражданин может быть внесен в базу Банка России. После этого ему отключают доступ к личным счетам через мобильные приложения и личный кабинет на сайте банка. Снять деньги он сможет только в отделении банка по паспорту. Также банки будут блокировать любые переводы человеку, находящемуся в базе дропперов. Исключения составят только поступления по зарплате и выплаты от государства, в частности, пенсии и субсидии.

Важно быть на связи с родителями

Наиболее уязвимыми перед действиями мошенников остаются представители старшего поколения.

- К сожалению, некоторые пожилые люди в силу возрастных ограничений по здоровью, когнитивных нарушений уже не могут достаточно быстро и оперативно противостоять давлению мошеннических схем, - заметила Наталья Бутаева.

Тем временем органы соцзащиты проводят разъяснительные мероприятия среди пенсионеров.

- Хочется обратиться к родным и близким инвалидов, пенсионеров, - подчеркнула Наталья Бутаева. - Именно от того, насколько внимательно дети относятся к своим родителям, от того, могут ли пожилые в любой момент позвонить своим детям, зависит сохранность денежных средств старшего поколения. Кроме того, я хотела бы отметить, что порой мошенники выступают и от лица органов соцзащиты. Наши услуги в основном предоставляются в электронном виде, заявления не принимаются в домашних условиях.

«Инвестиции» с убытками

За 9 месяцев текущего года зарегистрировано более 25 тысяч IT-преступлений. Зачастую мошенники звонят под видом сотовых операторов или министерства цифрового развития.

- Основная цель этих звонков - взлом аккаунта на портале госуслуг, - рассказал Рафаэль Мусаев. - Там злоумышленники получают личные данные, чтобы в дальнейшем оформить кредит. Таких преступлений в республике зарегистрировано уже порядка 8 тысяч.

Мошенники также используют сайты объявлений и инвестиционные платформы, чтобы обмануть людей. Они могут создавать фальшивые сайты или звонить людям, обещая быструю прибыль или прикрываясь наименованиями популярных банков. Жажда легких денег делает граждан уязвимыми перед их уловками.

- Ежедневно в республике жертвами дистанционных хищений становятся около 50 человек, а причиненный им ущерб в отдельных случаях достигает 20 миллионов рублей, - отметил Булат Галимуллин.