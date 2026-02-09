«Забирайте ключи у пьяных»: глава ГАИ Татарстана жестко о причинах трагедий на дорогах

Одной из главных проблем обеспечения безопасности на дорогах Татарстана остаются наезды на пешеходов. Об этом заявил на брифинге в Кабмине РТ начальник республиканского Управления Госавтоинспекции Рустем Гарипов.

Так, 17 января в Набережных Челнах 19-летний водитель, проехав на красный свет, сбил и убил ровесника-пешехода. Гарипов обратился ко всем, особенно к родителям:

«Мы обращаемся ко всем, чтобы световозвращающие элементы как у взрослых, так и у детей были на одежде независимо от того, где они передвигаются. Дети говорят, что это не модно. Но нам, как родителям, нужно покупать ту одежду, где он есть. Наша жизнь в наших руках».

Особое внимание было уделено ремням безопасности. Гарипов привел пример аварии, где непристегнутые люди погибли, а пристегнутые - выжили. Было показано наглядное видео, демонстрирующее, что происходит с телом водителя при столкновении на скорости 60 км/ч.

«Спустя 0,04 секунды водитель грудной клеткой ломает руль. 0,06 - он с силой около 6 тонн ударяется о приборную панель. 0,09 - голова врезается в стекло и получает смертельное повреждение. 0,1 секунды - водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Не думайте об этом. Просто пристегните ремни» , - говорится в наглядном материале.

Тревогу вызывает и рост аварий с курьерами на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). 23 января в Казани курьер на электросамокате, пересекая дорогу на красный сигнал, не спешившись, попал под машину и погиб.

Еще одна трагедия, оборвавшая жизнь двухмесячного ребенка, произошла в Мамадышском районе из-за того, что водитель не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

«Детское кресло нужно не для инспектора ДПС и не чтобы избежать наказания, а для того, чтобы ребенок был в безопасности», - подчеркнул Гарипов.

В завершение он призвал всех граждан не оставаться в стороне, если они видят, как нетрезвый человек собирается сесть за руль.

«Если не хотите сообщать в полицию, тогда забирайте ключи у тех, кто собирается сесть за руль пьяным. Здесь вопрос не в протоколах, а в том, чтобы не происходили трагедии» , - резюмировал Рустем Гарипов, призвав к общей ответственности на дорогах.