Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РТ превысила эпидемиологический порог на 11%

В Республике Татарстан наблюдается резкий рост числа респираторных заболеваний. По данным управления Роспотребнадзора по региону, с 15 по 21 декабря 2025 года было зарегистрировано 25 640 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что на 11% превышает установленный эпидемиологический порог. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

Основным циркулирующим возбудителем является вирус гриппа типа A(H3N2), на долю которого приходится более 80% выявленных случаев. Это указывает на доминирование данного штамма в текущем эпидсезоне.

В то же время динамика заболеваемости COVID-19 остаётся стабильно низкой. За отчётную неделю было выявлено 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что почти на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой Роспотребнадзор напоминает жителям республики о необходимости соблюдения мер профилактики: использовать средства индивидуальной защиты в местах скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения, одеваться по погоде и поддерживать здоровый рацион питания. При появлении первых симптомов заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.