Заболеваемость онкозаболеваниями в Татарстане увеличилась на 5-7%

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Здоровье
3 февраля 2025  16:06

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости онкологическими заболеваниями на 5-7%, согласно данным, представленным Республиканским Клиническим Онкологическим Диспансером (РКОД) редакции ГТРК «Татарстан». За 2023 год в России зарегистрировано 674 587 новых случаев злокачественных опухолей, что на 8% выше по сравнению с предыдущим годом. Средний возраст пациентов с онкологическими диагнозами увеличился до 65,2 лет, что говорит о старении населения и повышении уровня выявляемости рака.

В Татарстане за аналогичный период выявлено 14 544 новых случаев злокачественных опухолей. Медики отмечают, что данная статистика объясняется не только ростом заболеваемости, но и доступностью современных диагностических методов, которые позволяют выявлять рак на ранних стадиях. Активное участие населения в диспансеризации также содействует повышению выявляемости: за первые четыре месяца 2024 года благодаря национальному проекту «Здравоохранение» зарегистрировано более 170 новых случаев онкологии.

Среди наиболее распространенных форм рака у женщин в Татарстане лидирует рак молочной железы (29,2%), за ним следует рак шейки матки (9,7%), рак тела матки (8,9%), рак яичников (5,9%) и рак кожи (7,8%), не считая меланомы. В то же время среди мужчин преобладает рак легких, трахеи и бронхов (13%), после него идут рак предстательной железы (7,5%), рак кожи (9,1%), рак почек (7,9%) и заболевания лимфатической системы (6,9%).

Для раннего выявления рака в Татарстане реализуются специальные программы. К ним относятся:
- Маммография для женщин старше 40 лет для диагностики рака молочной железы на ранних стадиях.
- Тест на ПСА — анализ крови, помогающий определить риск рака предстательной железы у мужчин.
- Исследование кала на скрытую кровь, позволяющее выявить рак кишечника.
- Жидкостная цитология — анализ для диагностики предраковых изменений и рака шейки матки.

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