Зачем нам нужны 10 тысяч шагов

В середине ноября в интернете замелькали новости о том, что ученые опровергли миф о пользе 10 тысяч шагов. Они пришли к выводу, что всего 2600 шагов ежедневно могут значительно уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование было опубликовано в медицинском журнале по кардиологии European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Ученые провели анализ результатов 12 предыдущих исследований, в которых изучалась взаимосвязь количества пройденных шагов и риска сердечно-сосудистых катастроф.

В итоге был сделан вывод о том, что 2517 шагов в день снижают риск летального исхода от всех причин на 8%, а 2735 шагов - на 11%. Такие цифры могут воодушевить людей, которых пугает необходимость проходить 10 тысяч шагов в день.

Наибольшую пользу, как выяснили ученые, приносили 8763 шага в день: они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшее увеличение количества шагов не приносило дополнительно значительных преимуществ, но ученые отметили, что при большой активности у людей растет мышечная масса, улучшается психическое здоровье.

Чтобы выяснить, сколько шагов все-таки стоит совершать, мы обратились к нашим экспертам. Вот что рассказала заместитель главного врача ГАУЗ ГКБ №7 им. М.Н.Садыкова, главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким:

- Одним из серьезных факторов риска развития сердечно-сосудистых патологий и их осложнений является малоактивный образ жизни, который мы называем гиподинамия. Чтобы понимать, о каких нагрузках идет речь, надо знать, что бывает малоактивный, неактивный и активный образ жизни. Малоактивный образ жизни ведут те, кто суммарно в течение дня совершает менее 2000 шагов. Человек, ведущий неактивный образ жизни, совершает от 5000 до 7400 шагов. Тот, кто проходит более 7500 шагов, ведет активный образ жизни.

Здесь подразумевается вся физическая активность, которая происходит в течение дня. Чтобы ее увеличить, можно поставить машину немного дальше от дома, выйти из общественного транспорта на одну остановку раньше или вообще пройтись пешком. Можно завести собаку, и вам придется выгуливать ее два раза в день.

Есть физическая нагрузка, которая полезна именно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь подходит не любая. К примеру, не станет профилактикой работа в спортзале с тяжелым весом. Особенно если она сопровождается употреблением различных биодобавок, сушкой мышечной массы и так далее.

Полезной для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является аэробная нагрузка. Это может быть плавание, легкий бег или ходьба. В настоящее время установлено, что самое полезное время для этого с 8 до 11 утра.

Что касается пульса, максимальный прирост его после нагрузки должен составлять плюс 25% от исходного. К примеру, если исходный пульс был 60, то после нагрузки он не должен превышать 75 - 80. Пульс свыше этого говорит о том, что нагрузка выбрана чрезмерная.

Увеличивать нагрузку следует постепенно. Однажды произошел такой печальный случай. Женщина вышла на пенсию, решила, что появилось свободное время и возможность заняться своим здоровьем. Она с энтузиазмом взялась за выполнение различных упражнений. Легла на спину, стала крутить в воздухе ногами «велосипед». Но не знала, что у нее имеются тромбы в венах ног. В больницу поступила с тромбоэмболией, поскольку один из тромбов оторвался и попал в легочную артерию.

Еще один пациент, отдыхая в санатории после инфаркта, решил, что надо начинать новую жизнь, и попросил привезти ему гири. После этих гирь его и доставили с рецидивом инфаркта.

Поэтому, прежде чем нырять с головой в активную нагрузку, нужно посоветоваться со своим лечащим врачом. Если есть сопутствующие заболевания, то имеются и ограничения. Об этом должны помнить страдающие хроническими заболеваниями, к примеру диабетом или повышенным артериальным давлением.

Прежде чем переходить к активному образу жизни, я рекомендую пройти диспансеризацию. Именно во время этого обследования выявляется много заболеваний, которые еще не дали о себе знать. Не все пациенты знают цифры своего давления, а высокое они могут и не чувствовать. Контролировать давление нужно для того, чтобы снизить риск возникновения инфаркта и инсульта. Также люди не чувствуют высокий уровень холестерина, который ведет к образованию бляшек и тромбов.

Высокий уровень сахара может привести к сахарному диабету, а состояние, ему предшествующее, можно также не чувствовать.

Не догадываются люди и о своей сердечной аритмии. При этом известно, что каждый третий ишемический инсульт был связан с аритмией.

Возвращаясь к количеству шагов, я бы ориентировала читателей на 7,5 - 10 тысяч шагов. Этого достаточно, а свыше уже не принесет дополнительной пользы сердечно-сосудистой системе.

Кстати

10000 шагов - это примерно 6 - 8 километров. Такую дистанцию можно пройти в среднем за полтора часа. Но обычно шаги включаются в общую активность в течение дня.