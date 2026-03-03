Закредитованность татарстанцев превысила 61% от средней годовой зарплаты

К началу 2026 года объём банковской задолженности жителей республики вырос до 568,3 тысячи рублей в среднем на человека — прибавка за год составила 30,9 тысячи. Соотношение долга и годового дохода достигло 61,2%, что соответствует 70-й строчке в рейтинге регионов, подготовленном РИА Новости.

Для сравнения: в Чувашии этот показатель немного выше (63,3% при среднем долге 447 тысяч рублей), а в Марий Эл — заметно ниже (48,8% и 352,9 тысячи рублей на человека).

В среднем по стране долговая нагрузка составляет 45,7% от годовой зарплаты, а размер задолженности на одного россиянина — 473,3 тысячи рублей.