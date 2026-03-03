Первый рейс из Дубая прибыл в Казань после снятия ограничений в небе ОАЭ

3 марта 2026  08:16

Самолёт из Дубая приземлился в столице Татарстана рано утром 3 марта. Согласно данным онлайн-табло, посадка состоялась в 4:09 по московскому времени. Это первый рейс из Объединённых Арабских Эмиратов после временного закрытия воздушного пространства над страной.

Два других рейса, запланированных на 0:50 и 4:25, были отменены. Ожидается прибытие ещё двух бортов из Дубая — в 12:55 и 13:30.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты при полётах в страны Персидского залива из-за обострения обстановки. В генконсульстве России в Дубае сообщали, что сроки снятия ограничений оставались неясными, а специальные вывозные рейсы не предусматривались.

