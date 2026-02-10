Замминистра экономики РФ: «Татарстан входит в число лидеров по ключевым показателям»

В Казани состоялось совместное заседание Оперативного штаба по социально-экономической стабильности в РТ и коллегия регионального Минэкономики. В мероприятии принял участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин.

В своем выступлении он дал высокую оценку развитию республики.

«Республика Татарстан стабильно демонстрирует высокие результаты социально-экономического развития и входит в число лидеров по ключевым показателям — от инвестиций и промышленности до качества городской среды. Это результат слаженной работы региональной управленческой команды», — отметил Святослав Сорокин.

Он особо выделил успех особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», назвав их одними из самых эффективных площадок в стране, и призвал не снижать набранные темпы.

Также на коллегии сообщили о первых результатах новой особой экономической зоны «Зеленая долина» в Заинском районе, созданной в 2025 году для развития биотехнологий. Уже четыре резидента приступили к реализации проектов с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов рублей.

Всего за прошлый год на всех ОЭЗ республики было привлечено 22 новых резидента, вложено свыше 365 миллиардов рублей и создано более 12,5 тысяч рабочих мест. Эффективность поддержки подтверждается соотношением: на каждый рубль предоставленных льгот приходится 7 рублей частных инвестиций.