Замминистра экономики РФ: «Татарстан входит в число лидеров по ключевым показателям»

news_top_970_100
Республика
10 февраля 2026  12:54
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани состоялось совместное заседание Оперативного штаба по социально-экономической стабильности в РТ и коллегия регионального Минэкономики. В мероприятии принял участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Святослав Сорокин.

В своем выступлении он дал высокую оценку развитию республики.

«Республика Татарстан стабильно демонстрирует высокие результаты социально-экономического развития и входит в число лидеров по ключевым показателям — от инвестиций и промышленности до качества городской среды. Это результат слаженной работы региональной управленческой команды», — отметил Святослав Сорокин.

Он особо выделил успех особых экономических зон «Алабуга» и «Иннополис», назвав их одними из самых эффективных площадок в стране, и призвал не снижать набранные темпы.

Также на коллегии сообщили о первых результатах новой особой экономической зоны «Зеленая долина» в Заинском районе, созданной в 2025 году для развития биотехнологий. Уже четыре резидента приступили к реализации проектов с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов рублей.

Всего за прошлый год на всех ОЭЗ республики было привлечено 22 новых резидента, вложено свыше 365 миллиардов рублей и создано более 12,5 тысяч рабочих мест. Эффективность поддержки подтверждается соотношением: на каждый рубль предоставленных льгот приходится 7 рублей частных инвестиций.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане расширяют поддержку экспортеров и ускоряют включение резидентов в ОЭЗ
В Татарстане определили даты Рамадана и Ураза-байрама в 2026 году
Замминистра экономики РФ: «Татарстан входит в число лидеров по ключевым показателям»
Объем инвестиций в Татарстане в 2025 году оценивается в 1,66 трлн рублей
Бизнес в Татарстане массово переходит на «автоматизированную» систему налогообложения
Сельское хозяйство, IT и халяль: Минуллина назвала 3 направления для работы с Саудовской Аравией
Почему растет заболеваемость раком и как себя защитить
Скульптор Винера Абдуллина: Для меня Джалиль и Тукай - живые люди
Скульптор Винера Абдуллина: Для меня Джалиль и Тукай - живые люди