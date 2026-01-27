Замминистра спорта РФ Алексей Морозов: «Татарстан задает моду на развитие спорта в стране»

Республика
27 января 2026  14:08
Автор:
Владислав Косолапкин

На итоговой коллегии Министерства спорта Республики Татарстан с высокой оценкой работы региона выступил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

Он подчеркнул, что федеральное министерство всегда ценило роль Татарстана как флагмана в развитии физкультуры и спорта.

«Ту моду, которую задает Республика Татарстан на проведение мероприятий, на активность среди населения, работы с участниками СВО, это почетно и требует особого внимания», — отметил Морозов. Он добавил, что богатый и эффективный опыт республики перенимают другие регионы страны.

Замминистра связал задачи спортивной отрасли с национальными целями развития России, такими как создание безопасной среды, укрепление здоровья, патриотическое воспитание и раскрытие таланта каждого человека.
Алексей Морозов начал с массового спорта, отметив впечатляющую цифру: в Татарстане культивируется 150 видов спорта, а в спортивных школах занимаются по 79 дисциплинам. Он привел в пример центры настольного тенниса в районах как важные точки притяжения, где тренер становится для детей не только педагогом, но и наставником, психологом и проводником во взрослую жизнь.

Особо была отмечена мощная система подготовки резерва: более тысячи татарстанцев входят в спортивные сборные команды России.

«Республика Татарстан как базовый регион дает постоянный приток в такие виды спорта, как легкая атлетика, фехтование, плавание, волейбол, баскетбол, хоккей. С недавних пор — большой прорыв в зимних видах спорта», — констатировал замминистра.

Он сообщил, что в апреле будет утвержден расширенный список базовых видов спорта для республики, что повлияет на федеральное софинансирование инфраструктурных проектов.

Важной частью выступления стала тема возвращения российского спорта на мировую арену. Алексей Морозов напомнил, что уже 34 олимпийских вида спорта получили допуск к международным соревнованиям.

