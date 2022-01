Записанный в селе под Азнакаево трек казанского музыканта Мити Бурмистрова попал в сериал на Netflix

Трек казанского музыканта Мити Бурмистрова, записанный в селе около Азнакаево, попал в сериал на Netflix под названием Dear White People. Об этом музыкант сообщил в своем Тиктоке.

«Я опять во сне! В сериале на Netflix едят грибы под мою песню. Я записал его в селе Азнакаево на этот же Макбук», – говорит Митя.

В песне можно услышать татарские мотивы, исполненные на национальных инструментах, таких как курай или татарская гармошка.

Трек называется 1 Life Is Not Enough, он вышел на EP Monument в 2016 году.