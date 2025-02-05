Зарплаты научных сотрудников в Татарстане выросли до 94 тысяч рублей в 2024 году

Средняя заработная плата научных сотрудников в Татарстане в 2024 году достигла 94 тысяч рублей. Об этом на брифинге в Кабинете Министров республики сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Однако, несмотря на общий рост доходов в научной сфере, проблема разрыва в оплате труда между молодыми и опытными учеными остается актуальной.

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил, что аспиранты получают всего 7,5 тысяч рублей в месяц. «Для молодых ученых в республике предусмотрены различные субсидии и гранты, но вопрос материального стимулирования остается ключевым для привлечения и удержания кадров», — подчеркнул он.

Минниханов также добавил, что на встречах с молодыми учеными часто поднимается тема выбора между призванием и финансовой стабильностью. «Опросы показывают, что пока большинство выбирает науку как призвание, но без достойной оплаты труда удержать талантливых специалистов будет сложно», — сказал он.

Владислав Чернов, заместитель директора Казанского научного центра РАН по науке, сообщил, что зарплаты в молодежных лабораториях за последние годы значительно выросли. «Если раньше молодые ученые получали менее 30 тысяч рублей, то сейчас их доходы достигают 70 тысяч рублей в зависимости от сферы исследований», — уточнил он.